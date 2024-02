A los pocos minutos de iniciar el día de su cumpleaños número 97, el teléfono de Mirtha Legrand se llenó de mensajes y llamados de felicitación, y ella atendió especialmente los periodistas de TN de Noche y En síntesis, donde le hizo una firme promesa a Mario Massaccesi.

Casi cinco años atrás, Mirtha y Mario vivieron un delicado momento al aire cuando la conductora le preguntó, sin filtro, si el conductor había sido abusado en su infancia, una situación que él, con gran integridad, supo esquivar sin faltarle el respecto a su colega.

“No lo voy a decir, nunca lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático. Tengo el respeto de mi familia. La vez que estuve acá y me preguntó eso de ‘el secreto’ me llamaron de todos los canales. Eso pertenece al ámbito de la intimidad, considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno quiera contarlo”, dijo en aquella oportunidad Mario.

MIRTHA LEGRAND LE HIZO UNA FIRME PROMESA A MARIO MASSACCESSI Y LO INVITÓ A REGRESAR A SU MESA

De esta manera, Mirtha mantuvo un largo diálogo con Mario y su equipo en el que contó lo contenta que la pone que la visiten en este día tan especial. “Somos como 50. Yo esperaba que la gente llamara y dijera ‘No puedo ir’, pero solo uno lo dijo porque estaba en Mar del Plata. Los demás vienen todos”, confesó.

“Y me encanta que vengan, me encanta. Me encantan. (…) Pero siempre me emociono porque le extraño a Goldie, le extraño a mi hermana muchísimo, muchísimo”, reconoció, antes de hacer una pausa para dirigirse a Mario, a quien sus compañeros le recordaban la situación vivida con el término “el secreto”.

Eso motivó a que Mirtha dijera: “Massaccesi, nunca más la va a pasar mal conmigo en el aire”. Emocionado, Mario le contestó: “Pero ya lo sé… La amamos, Mirtha. La respetamos muchos”, tras lo cual la despidieron para que pudiera seguir cotestando los innumerables mensajes que le iban llegando a su teléfono móvil.

