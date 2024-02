No pasó ni un minuto del día de su cumpleaños cuando Mirtha Legrand recibió el primer llamado de los medios, en este caso de la producción de TN de noche, ciclo con el cual la Chiqui compartió desde la lista de invitados, hasta sus reflexiones sobre la realidad.

En primer lugar, Mirtha confirmó que este viernes tendrá un día muy activo, ya que deberá grabar a las 13 su programa, aunque ya no deberá ir hasta Martínez sino a Villa Ortúzar, tras lo cual regresará a su casa a prepararse para la fiesta de cumpleaños.

“Van a venir Jorge Lanata y Elbita, el doctor Guillermo Semeniuk, amigos, muchos amigos, y Jairo que viene con la novia, que quiere conocerme”, enumeró la Chiqui, y confesó qué va a pedir al soplar las velitas. “Quiero salud, bienestar y paz. Paz para mí y para mi país. Paz para todos”, señaló.

QUÉ ADELANTÓ MIRTHA LEGRAND SOBRE SU REGRESO A LA TV Y SU REFLEXIÓN SOBRE LA REALIDAD

A la hora de hablar sobre su gran regreso a la TV, que se concretó recién en octubre del año pasado, Mirtha reveló que no cree que esté hasta fin de año. “No sé si voy a estar todo el año. Capaz hasta mitad de año. Me canso mucho. Hacer televisión cansa, te exige mucho”, contó.

También contó que les pidió a sus invitados que no le lleven regalos y explicó por qué. “Les dije a todos que no traigan regalos porque está todo carísimo, pero seguro alguno va a traer algo. Me gustan los regalos, pero ya tengo de todo”, señaló.

Además, Mirtha contó que sigue informándose de todo, en detalle. “Leo dos diarios completos por día, hasta las quiebra y convocatorias de acreedores”, dijo, y contó además que sigue revisando su filmografía.

“Me gusta y me divierte. Voy revisando los diálogos”, dijo, y contó que sus películas favoritas son La Patota, Esposa último modelo, y Vendedora de fantasías. “Me gusta verme en mis películas, me trae muchos recuerdos y me da mucha felicidad”, cerró antes de confesar que “nunca creyó que iba a llegar a esta edad”.

