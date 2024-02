En el día de su cumpleaños número 97, Mirtha Legrand dialogó en vivo con Carmen Barbieri en Mañanísima y se emocionó.

“Anoche no dormí, estaba emocionadísima. Llegar a esta edad es un sueño”, le dijo Mirtha a Carmen Barbieri.

Sensibilizada, La Chiqui recordó a su hermana Goldy y a José: “Los tres hermanos Martínez Suárez hemos sido longevos. No solo hay que cumplir, también hay que estar bien, tener buena salud, con la cabeza en orden, razonando. Camino”.

QUÉ ESPECIAL PLATO LE COCINARÁ CARMEN BARBIERI A MIRTHA LEGRAND POR SU CUMPLEAÑOS

Fiel admiradora de la diva de los almuerzos, Carmen le preguntó qué quisiera que le regale. Legrand le pidió que no se ponga en gastos y Barbieri terminó convenciéndola de que acepte un obsequio muy especial.

Barbieri le cocinará a Mirtha uno de sus platos favoritos y se lo hará llegar a su casa.

Carmen Barbieri: -¿Qué querés que te regale? Sé que tenés de todo…

Mirtha Legrand: -No, no. A todos les dije que vengan sin regalos. Está todo muy caro. No te voy a decir nada. No me mandes nada, ya me encantó hablar con vos.

Carmen: -Este regalo te daría. Te cocinaría algo. ¿Qué te gusta comer, últimamente?

Mirtha: -Me gusta el risotto bien hecho. Las papas fritas y el huevo frito.

Carmen: -Te voy a hacer un risotto y te los voy a mandar en un tupper... ¿El risotto lo querés con hongos?

Mirtha: -Sin hongos.

Carmen: -Bueno, un risotto, risotto. Yo sé hacerlo bien y con el mejor arroz...

Mirtha: -Y me gustan los ñoquis también...

Carmen: -Me encanta trabajar para alguien que respeto y quiero.