El ojo que todo lo ve de Gran Hermano 2023, tal como siempre se publicitó el reality show de Telefe, captó un momento de Furia, la participante más polémica del programa, en un hecho que dividió aguas. El momento en cuestión se viralizó y hay quienes aseguran que existe una presencia fantasmagórica o directamente un fantasma de la casa.





La participante se encontraba sola en la cocina cuando aprovechó para dirigirse directamente a las cámaras. “¿Cómo están, cariños? Bienvenidos a ‘Una media tarde con Furia’”, empezó diciendo con la boca llena, mientras monologaba.

“Gritaron de nuevo y, hablando de gritos, gracias otra vez le voy a decir a la chica que me vino a gritar, que me dijo que me quede tranquila”, dijo, sin embargo lo que dio que hablar fue lo que se veía detrás de ella.

Foto: Captura de TV

SE VIRALIZÓ UN VIDEO DE FURIA EN GRAN HERMANO EN MEDIO DE UNA EXPERIENCIA SOBRENATURAL: “EL FANTASMA DE LA CASA”

El movimiento de la puerta de la casa, desde se accede del patio a la cocina, fue el que generó todo tipo de comentarios, en un video que compartió un usuario de X en la plataforma.

“Tranqui el fantasma de la casa. Lo más increíble es como Furia siente enseguida y se da vuelta apenas la puerta se está abriendo y piensa que alguien gritó y nadie había gritado. Después se vuelve a cerrar como si nada. WTF”, twitteó.

Mientras hubo algunos que relacionaron los movimientos con una presencia sobrenatural dentro del reality, que no es la primera vez que se la menciona, otros usuarios consideraron que podría tratarse de una simple corriente de aire.