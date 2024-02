Nicki Nicole y Peso Pluma se separaron el 13 de febrero luego de que se viralizara un video del músico con una mujer de la mano, entrando a un casino en Las Vegas, y la cantante realizó un show el último viernes que dio que hablar.

En el concierto que ofreció en el Forum Majadas de la Guatemala, la artista hizo un picantísimo gesto con el dedo de su mano mientras entonaba Entre Nosotros y el público presente le mostró su total apoyo por el momento que atraviesa.

Nicki Nole en un show en Guatemala.

“Tú me decías que por mí te morías, pero era a otra a la que prefería. Intenté darte mil chances, no supiste aprovecharme...¿qué es lo que tengo que hacer para afrontarte? Espero que te dé la cara cuando me veas mañana”, recitó Nicki al mismo tiempo que realizó la señal de ‘fuck you’.

NICKI NICOLE HABLÓ TRAS LA SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

En el concierto que dio este viernes, Nicki Nicole habló con su público y se mostró agradecida por apoyarla tras la dolorosa separación de Peso Pluma por infidelidad.

“Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”, expresó.

Así, la cantante se mostró animada en el escenario de la ciudad de Guatemala: “Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de corazón”.