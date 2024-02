Cristian Castro decidió regalarle un adorable perrito a Susana Giménez por su cumpleaños 80, pero la diva argentina lo rechazó y optó por entregárselo a Fernando Burlando para que cuidara del nuevo miembro peludo de la familia.

Esta decisión no fue bien recibida por el cantante mexicano y su madre, Verónica Castro, quienes pidieron que se lo devolvieran.

En el programa Intrusos (América), Guido Zaffora reveló los detalles de este curioso episodio: “Susana ya tiene los perros Vizsla”, dijo y, según el periodista, fue el principal motivo por el que la diva no quiso quedárselo.

SE SUPO CUÁNTO COSTÓ EL PERRITO QUE CRISTIAN CASTRO LE REGALÓ A SUSANA GIMÉNEZ

En medio de este enredo, Florencia de la V sorprendió al revelar el monto total que Castro gastó en el perro, incluyendo un bolso personalizado y los traslados: “7 luquitas verdes se gastó entre todo”.

Susana Giménez junto a Mecha Sarrabayrouse, Cristian Castro y su novia. Por: Juana Mauri | Juana Mauri

Laura Ubfal proporcionó más detalles al especificar que 4 mil dólares fueron destinados exclusivamente al perro, cubriendo viáticos y traslados, sumando un total de 7 mil dólares.

LA TRISTEZA DE BARBY FRANCO PORQUE CRISTIAN CASTRO LE QUITÓ EL PERRO A SU HIJA

Luego de que Susana Giménez decidiera darle a Barby Franco y Fernando Burlando el perrito que le obsequió Cristian Castro, el cantante dio que hablar con su actitud y la modelo no ocultó su tristeza en las redes.

Después del gesto de la diva, el artista decidió que la mascota regrese a su poder: “Mi mamá (Verónica Castro) se enteró de todo, y ella lo quería sí o sí. Entonces hablé con Burlando, que se portó como un caballero”, expresó Cristian.

Foto: Captura de Instagram Stories (@barbaritafranco21) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, para Barby no fue un agradable momento ya que su pequeña se había encariñado con el can. Fue entonces que, ante la consulta de un seguidor sobre qué había pasado “con el perrito que tenían”, la joven respondió contundente con una foto de su niña con el animalito: “Ni me digan”, escribió con el emoji de un corazoncito roto.