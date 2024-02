Luego de que Susana Giménez decidiera darle a Barby Franco y Fernando Burlando (quienes tiene a su hija, Sarah) el perrito que le obsequió Cristian Castro en su cumpleaños N° 80, el cantante dio que hablar con su actitud y la modelo no ocultó su tristeza en las redes.

Ocurre que, después del gesto de la diva, el artista decidió que la mascota regrese a su poder, tal como lo había contado en una nota que dio a Intrusos: “Mi mamá (Verónica Castro) se enteró de todo, y ella lo quería sí o sí. Entonces hablé con Burlando, que se portó como un caballero. Ya podemos hacer una miniserie de lo todo lo que pasó con el perrito”, expresó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@barbaritafranco21) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, para Barby no fue un agradable momento ya que su pequeña se había encariñado con el can. Fue entonces que, ante la consulta de un seguidor sobre qué había pasado “con el perrito que tenían”, la joven respondió contundente con una foto de su niña con el animalito: “Ni me digan”, escribió con el emoji de un corazoncito roto.

¡Tremendo!

BARBY FRANCO PRESIONÓ A MARCELO TINELLI CON UNA FILOSA PREGUNTA SOBRE SUS PLANES DE VIDA CON MILETT FIGUEROA

A poco de que blanqueara su relación con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli presentó a Barby Franco en la pista de Bailando 2023 (para bailar la salsa de a tres junto a Anabel Sánchez y su partenaire) y la modelo lo sorprendió con una pregunta íntima.

Todo comenzó cuando Barby reveló la conversación privada que mantuvo con Milett en un evento: “El otro día tuvimos una charla muy linda con ella, le conté que tenía una beba de 10 meses (Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando) y me dijo ‘a mí me encantaría ser madre’”, detalló. Y le consultó al conductor: “Te juro por Dios que me lo dijo. ¿Te gustaría ser papá de nuevo?”.

La pareja adelantó su viaje a Perú. Por: instagram

“Yo ya dije que sí. Lo dije en todos lados. Se lo dije a Ángel de Brito también. Antes de conocerla a Milett”, aseguró Tinelli (que tiene a Cande y Mica con Sole Aquino; Francisco y Juanita con Paula Robles; y a Lolo, fruto de lo que fue su relación con Guillermina Valdés), quien volvió a dejar en claro que le gustaría seguir agrandando la familia.

“¿Y ya lo hicieron? ¿Ya practicaron?”, intervino Barby, picante. Y Marcelo cerró, divertido: “No. Yo construyo las relaciones en base al tiempo. Primero a la virginidad durante un tiempo, que creo que es lo que solidifica a la pareja, y me parece que después de meses y de conocerse y charlar, busco cosas mucho más profundas que me identifiquen con mi ser. Y con ella, conectamos desde ese lugar”.