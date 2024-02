Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, apoyan incondicionalmente a su mamá en esta nueva etapa como cantante. Siempre firmes junto a ella, se filmaron las tres juntas interpretando O Bicho Vai Pegar, su último tema que casi alcanza las tres millones de visualizaciones en YouTube.

Lejos de copiar la coreografía oficial del videoclip que es furor en las redes sociales, las nenas inventaron otra con la conductora desde adentro de la piscina, que filmaba con la cámara frontal de su celular mientras las nenas hacían todo tipo de gestos al ritmo de la música.

En primer lugar, empiezan casi sin moverse, solo cantando el principio de la canción. Al llegar al estribillo, las tres empiezan a mover las caderas desde la pileta mientras sonríen hacia la cámara. ¡Fanáticas número uno!

ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ LE COPIÓ LA TORTA DE CUMPLEAÑOS DE LA HIJA DE WANDA NARA PARA MAGNOLIA VICUÑA

En sus redes sociales, la China Suárez compartió algunos momentos de la intimidad familiar, en especial la elaboración del regalo que preparó para el cumpleaños de Magnolia Vicuña y un brownie que horneó y decoró para agasajarla con el diseño de Hello Kitty.

China Suárez y Magnolia Vicuña.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que la China, con la ayuda del ganador del Bake Off 2020 Damián Pier Basile, le regaló a Magnolia una torta con el mismo diseño que Wanda Nara escogió para celebrar el cumpleaños de su hija, Francesca, ocurrido en enero.

La “coincidencia” fue objeto de una encuesta que lanzó Pochi de Gossipeame, panelista de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) para saber la opinión de sus seguidores sobre si fue una “casualidad” o un caso de “copycat”.

La situación escaló porque Suárez no solo escogió a un personaje no muy conocido del universo Sanrio, creador de la figura de Hello Kitty, como es Kuromi, sino que la torta de Magnolia, en cuanto a colores, diseño y personaje, es prácticamente igual a la que hizo Wanda.