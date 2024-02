Desde que comenzó un eterno tira y afloja en octubre de 2015, Wanda Nara y la China Suárez fueron objeto de innumerables comparaciones, pero un informe de La jaula de la moda dejó al descubierto un “operativo de inteligencia” que la actriz había hecho en la previa al affaire con Mauro Icardi.

En el ciclo de Ciudad Magazine descubrieron que la China, aprovechando sus dotes de actriz, se había mimetizado con Wanda tras muchas charlas con ella, y se había mostrado en sus redes con atuendos muy similares a los de la mamá de Francesca e Isabella.

Wanda Nara impactó al lucir unos sensuales jeans muy parecidos a los de China Suárez.

Desde entonces, los seguidores de las mediáticas buscan las coincidencias entre ambas, por más pequeñas que sean para exponerlas en las redes y comenzar el debate una y otra vez: ¿quién copia a quién?

ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ LE COPIÓ LA TORTA DE CUMPLEAÑOS DE LA HIJA DE WANDA NARA PARA MAGNOLIA VICUÑA

En sus redes sociales, la China Suárez compartió algunos momentos de la intimidad familiar, en especial la elaboración del regalo que preparó para el cumpleaños de Magnolia Vicuña y un brownie que horneó y decoró para agasajarla con el diseño de Hello Kitty.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que la China, con la ayuda del ganador del Bake Off 2020 Damián Pier Basile, le regaló a Magnolia una torta con el mismo diseño que Wanda Nara escogió para celebrar el cumpleaños de su hija, Francesca, ocurrido en enero.

La nueva coincidencia fue captada por “Pochi”, la dueña de la cuenta de chimentos Gossipeame.

La “coincidencia” fue objeto de una encuesta que lanzó Pochi de Gossipeame, panelista de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) para saber la opinión de sus seguidores sobre si fue una “casualidad” o un caso de “copycat”.

La situación escaló porque Suárez no solo escogió a un personaje no muy conocido del universo Sanrio, creador de la figura de Hello Kitty, como es Kuromi, sino que la torta de Magnolia, en cuanto a colores, diseño y personaje, es prácticamente igual a la que hizo Wanda.

