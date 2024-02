Wanda Nara lanzó su segundo tema producido por los responsables del éxito de L-Gante y en solo cuatro días reunió la friolera de dos millones de reproducciones, aunque para Rodrigo Lussich eso significa “un fracaso”, tal como afirmó en Socios del espectáculo.

“Está presentando el tema y hace mucho alarde del millón de reproducciones. Para mí es un fracaso esa cifra si ella tiene 16 millones de seguidores en Instagram. Es un diez por ciento”, dijo Rodrigo, mientras sus compañeros chequeaban que la mediática cuenta con 17,2 millones de fans en esa red social.

“Hay mucha polémica (…) y lo que descubrimos es que es igual al clip de Anitta, con la mesa de billar, el perreo en cul…”, agregó Rodrigo mientras la producción mostraba las comparaciones entre O bicho vai pegar y Vai malandra.

No fue Socios el único ciclo en el que se analizó el alcance y la calidad del video de Wanda, ya que en El Impertinente Tomás Dente y su panel también se mostraron muy críticos con la producción que hizo la mediática en una favela de Brasil. “La conozco hace 20 años, pero la verdad es que no está bueno esto. Me parece que es caer en el lugar común, en una ecuación trillada”, dijo el conductor.

“Las nenas y los nenes son los que consumen muchas veces esa música, entonces después tenés nenitas y nenitos de cuatro, seis, ocho o diez años haciendo esos movimientos que son jorobados. Y encima está lleno de depravados además”, agregó Andrea Bissio.

“Yo creo que esto es muy mediocre para la sociedad argentina, y así estamos. Las letras soeces, los movimientos… Todo está sexualizado. Algunas mamás suben a las nenitas chiquitas en las redes bailando esto”, expresó Gisela Barreto. “Así le vas diciendo a los niños que esta es una forma de ganar dinero fácil: ‘Andá y mové el culete’ ¡No! ¡Estudien chicos, sean responsables y den el ejemplo!”, agregó la panelista.

