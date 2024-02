Rosina Beltrán sorprendió a los televidentes de Gran Hermano 2023 con su frescura oriental, pero también con sus masajes de pies con los labios, y, sobre todo, sus diálogos sin filtro, como cuando se empecinó en saber qué compañero generó mal olor en el baño.

Todo comenzó cuando la joven uruguaya se encontraba con Nicolás, Bautista, Manzana y Joel en el baño, limpiando el piso con un trapo y de pronto exclamó: “¿Qué olor a caca? ¿Quién se tiró un gas? ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Son unos cerdos!”.

Cuando la joven apuntó a Bautista, Joel se puso de su lado asintiendo: “Yo también siento”, pero lo sorprendente fue cuando ella anunció: “Voy a descubrir quién se cag…” y de inmediato comenzó a oler las colas de sus compañeros.

“Nicolás no fue. Bautista tampoco”, dijo Rosina tras la comprobación de esos traseros, y luego le tocó el turno a Manzana que también dio resultado negativo, pero no ocurrió así con Joel. “Fuiste vos”, acusó ella, ante los infructuosos intentos de él de negarlo.

LOS CONSEJOS DE VIRGINIA A ROSINA PARA AUTOSATISFACERSE

Rosina Beltrán admitió en Gran Hermano 2023 que la falta de sexo dentro de la casa comenzó a afectarle. Por eso, Virginia Demo, que le dio contundentes tips de autosatisfacción.

“¿Cómo hago para que se me vaya esta sensación? Tengo muchas ganas. No sé qué hacer. No me gusta nada que me pase esto. Necesito liberarlo. Tensión. ¡Me vienen unas ganas galopantes! Es un fuego, fuego, fuego. ¡Que alguien me saque esto!”, exclamó la URUGUAYA.

“Estoy muy horny. Me vinieron ganas. Nunca me pasa esto. Quiero gritar, hacer algo, estoy tensionada. Tengo muchas ganas. Estoy asexuada, pero ahora no. No da tocarme”, le dijo a Virginia, que fue explícita con ella.

“Pensá en cosas que te calientan, en situaciones, y tratá de refregarte un poquitito con las piernas el clítoris”, le aconsejó.

