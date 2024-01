Tras el regreso de Gran Hermano a la TV, Cristian U volvió a recorrer diversos ciclos de espectáculos relatando cómo fue su experiencia ocurrida 13 años atrás en la sexta temporada del reality y también se confesó deslumbrado por una de las participantes de la versión 2023.

En Entrometidos, Cristian recordó en primer lugar que fue él quien “inventó” los supuestos gritos que llegan desde afuera de la casa. “Te va parecer soberbio, pero pasaron tantos años… Los inventé yo a los gritos. Me escondía detrás de las macetas y gritaba ‘Pepa te vas a ir’”, le contó a Débora D´Amato.

Cristian U (Foto: captura Net TV)

“Salía Pepa corriendo y preguntando qué habían dicho. ‘Me parece que te dijeron que te vas a ir Pepa, pero no te preocupes que la gente está al ped…’ Y él se deprimía, y a los quince minutos gritaba ‘¡Aguante Cristian U!’ y lo mismo”, recordó.

QUIÉN ES LA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO 2023 QUE ENAMORÓ A CRISTIAN U

Asimismo, Cristian Urrizaga recordó cómo descubrió que había participantes dispuestos a todo con tal de ganar y citó el caso de Tamara. “Ella contó que su mamá se estaba muriendo de Lupus y que no había tratamiento”, recordó.

“Cuando yo me voy de la casa, antes de tener la oportunidad del repechaje, yo me enteré que el Gobierno de Jujuy le daba los medicamentos, que el Lupus era tratable. Digo, es como un montón, ¿viste? Hay gente, y no lo digo por Tamara, que no tiene escrúpulos con tal de ganar y llevársela. Que vayan a laburar”, opinó Cristian.

Rosina de Gran Hermano.

“Me parece que Martín Ku tiene un perfil fuerte”, atinó a decir Guillermo Pardini, a lo que Cristian le respondió: “No sé, yo me enamoré de Rosina”. “¿Te enamoraste por que le chupa los pies a Isabel?”, quiso saber Débora y él fue directo: “No, porque es hermosa”.

