Todos los años, Verónica Lozano elige veranear en familia en Punta del Este, ya que en esa ciudad uruguaya posee una inmensa casa con parque. Lo que más le gusta de la propiedad es que le permite no solo desconectarse de su rutina signada por el vértigo de la ciudad, sino reconectar con la naturaleza.

En este contexto, por primera vez, Vero mostró en detalle cómo es el inmenso jardín que corona su soñada casa, a la que apodó Yellow Rosem. Entre la vivienda y el jardín, podemos ver una galería techada pero abierta, que cuenta con una mesa baja, sillones blancos, cortinas que se pueden subir o bajar según el clima y todo tipo de objetos decorativos estilo boho chic.

Además de poseer una mesa alta con sillas para almorzar o cenar en familia, sumó espejos y plantas de todo tipo, enfrentadas a la impresionante piscina al aire libre que dialoga con más de una reposera, ideal para recostarse a tomar sol, a leer o a trabajar, ya que Vero se refirió a este espacio al aire libre como su “home office” preferido.

¿CÓMO AVANZA LA FIESTA DE 15 DE LA HIJA DE VERÓNICA LOZANO?

Verónica Lozano habló a fondo sobre la particular fiesta de 15 que su hija Antonia tiene ganas de hacer. En primer lugar, contó que la adolescente no está segura de si quiere festejar. Pero cuando dice que sí, le propone a su madre, quien dice estar volviéndose “loca”, una celebración “comunitaria” con otras amigas.

“Me preguntaban si Antonia quería una fiesta de 15. Por el momento, no. Me está volviendo loca. Hay días que dice que sí y otros días que dice que no. Pero cuando dice que sí, dice que sería una fiesta comunitaria, con otras amigas”, explicó la figura de Telefe, algo desconcertada

“Me preguntaban si Antonia quería una fiesta de 15. Por el momento, no. Me está volviendo loca. Hay días que dice que sí y otros días que dice que no. Pero cuando dice que sí, dice que sería una fiesta comunitaria, con otras amigas”.

Si bien la pone algo nerviosa que su hija quiera una fiesta que significa un desafío en la organización, Verónica mantiene la calma para no estresarla. “Hay que encontrarle el punto justo, que tu hijo o hija tenga la confianza suficiente, pero sin perder los bordes de la paternidad o la maternidad, que es lo más complejo”, cerró, contundente.