Verónica Lozano habló a fondo sobre la particular fiesta de 15 que su hija Antonia tiene ganas de hacer. En primer lugar, contó que la adolescente no está segura de si quiere festejar. Pero cuando dice que sí, le propone a su madre, quien dice estar volviéndose “loca”, una celebración “comunitaria” con otras amigas.

“Me preguntaban si Antonia quería una fiesta de 15. Por el momento, no. Me está volviendo loca. Hay días que dice que sí y otros días que dice que no. Pero cuando dice que sí, dice que sería una fiesta comunitaria, con otras amigas”, explicó la figura de Telefe, algo desconcertada.

Si bien la pone algo nerviosa que su hija quiera una fiesta que significa un desafío en la organización, Verónica mantiene la calma para no estresarla. “Hay que encontrarle el punto justo, que tu hijo o hija tenga la confianza suficiente, pero sin perder los bordes de la paternidad o la maternidad, que es lo más complejo”, cerró, contundente.

EL DESCARGO DE VERO LOZANO TRAS LAS CRÍTICAS A LA HIJA DE ISABEL MACEDO

“Básicamente, lo que hace la gente es que opina si la bebita está en peso o no. Yo digo, estamos muy rotos como sociedad. Es una bebé, una cosa preciosa. Me da ganas de llorar”.

“Ella la muestra con orgullo, con su mallita, con el sombrerito, en sus primeros días de playa y hay mierdas que dicen: ‘¿La llevaste al pediatra? No por ser mala, pero esa nena está excedida’. ¿Por qué no se meten las palabras en el orto? Perdón, pero yo no lo puedo creer”.

“Chicos, estamos destruidos. La presión que hay, que desde niñas nos juzgan por nuestro cuerpo, es una bebé. ¡No se habla de los cuerpos ajenos! No se opina, no se dice. Y menos de un niño o una niña”.