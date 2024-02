Ro, la hermana de Flor Jazmín Peña, cumplió años. Los oyentes de Luzu Tv, el streaming donde trabaja la bailarina, le enviaron un timón para que se lo obsequiara a la cumpleañera. Fiel a su estilo, la novia de Nico Occhiato cumplió y no solo filmó la reacción de la joven, sino que compartió el conmovedor video en Instagram.

“Hoy Ro cumple años y ya tiene su timón”, expresó Flor al pie del clip, al que coronó junto a un emoji de corazón. En este contexto, contó cómo se dio esta sorpresa. “Unos oyentes le regalaron un timón a mi hermana y esta fue su reacción al recibirlo”, sumó Flor, muy agradecida por el gesto de sus fanáticos.

“¡Estoy feliz con mi timón!”, exclamó la joven, con su obsequio en mano. Acto seguido, Flor la filmó en distintos momentos del día bailando, cantando y posando con su regalo que, sin dudas, fue todo un éxito. ¡Los mejores oyentes!

AGUSTÍN FRANZONI NO QUIERE SABER NADA DE FLOR JAZMÍN PEÑA

“Con ella no está todo intacto. El amor fue transformándose. No estoy listo para tener un vínculo con ella. Y tampoco me interesa. Uno va viendo cosas, actitudes que no me gustan y no la elijo para vincularme”, expresó el influencer, dolido con Flor Jazmín.

Acto seguido, y tras decir que no le dan las cuentas de cuándo Flor comenzó a tener un romance con Occhiato, Franzoni agregó: “Fue todo muy sucio y muy confuso. Yo estaba una posición muy incómoda. Ella era mi pareja, él mi jefe y era mi lugar de trabajo”.