Romina Uhrig ingresará a la casa de Gran Hermano 2023 por 48 horas y realizó un fuerte descargo en redes después de recibir críticas por su vuelta en esta edición.

“Mañana vuelve la ‘dipuchorra’ a la casa”, lanzó el panelista Pepe Ochoa en Twitter y fue entonces cuando la exparticipante contestó: “No cambiás más...”.

Romina Uhrig se cruzó en redes sociales con Pepe Ochoa.

“Y cada vez que me ves me abrazás. Y mirá que lo hablamos... sos mal tipo, falso, no queda otra. No te metas más conmigo, hace tu camino. Éxitos”, sentenció Uhrig.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 4 DE FEBRERO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.

La novena eliminada del certamen fue Sabrina, quien se quedó afuera del reality el domingo 4 de febrero con el 40,5 por ciento de los votos contra 34,3 de Manzana y el 25,2 de Agostina.