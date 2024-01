Pablo Melillo, la expareja de Mariana Brey, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle dos fuertes acusaciones a la panelista. Una que tiene que ver con su mascota y la otra con su hija Juana, remarcando que su ex impediría que él tenga contacto con la pequeña.

En primer lugar, Pablo compartió a través de sus stories una foto de su perro en el jardín con los platos de comida vacía. “Que abandones el perro, que te lleves mis cosas, que falte... Pero con mi hija, no... Explicale que no nos olvidamos a Coco en la otra casa, decile que lo abandonaste, no mientras más...”, le dedicó Pablo a Mariana, sin nombrarla directamente.

Acto seguido, compartió una foto de su hija Juana y acusó a la panelista de evitar que él tenga contacto con ella. “Otro día más que te toca con mamá y te abandonan. Encima no puedo hablar con vos. Muy triste mi amor, te amo”, le dedicó a su hija Juana. Si bien a los pocos minutos, arrepentido, Melillo eliminó los posteos, estos ya se habían vuelto virales. ¿Qué dirá Mariana?

MARIANA BREY CONTÓ CÓMO FUE EL FIN DE SEMANA DE FESTEJOS CON JUANA Y PABLO MELILLO

“El viernes empezó el cumpleaños de Juana, y desde el viernes que estamos festejando”, agregó la panelista de Argenzuela, con una sonrisa pícara que hizo explotar de alegría al cronista. Brey consideró que la pareja necesitaba “oxigenarse” antes de seguir adelante.

“Siempre hay algo que pasa, y tomás decisiones. La respuesta (a qué pasó) la tengo, pero no la puedo contar. Me la guardo para mí, ja, ja, ja”, bromeó Mariana, dando cierra a la nota, al término de la cual todas las angelitas coincidieron en que “se la ve contenta”.

Ciudad habló con Mariana para conocer más acerca de este feliz encuentro, y ella respondió más abiertamente, con la cordialidad de siempre. “Este finde fue el cumple de 4 años de nuestra hija Juana. No hay reconciliación. Es una etapa de transición”, explicó.

“No sé qué podrá pasar en un futuro, y lo que suceda dependerá de los dos. Disfruto compartir planes familiares, compartir todo con nuestra hija, con los suyos y los míos. Me van a ver con él una y mil veces porque somos familia”, cerró la periodista de eltrece.