Ángel de Brito dio llamativos detalles sobre el supuesto romance entre Mariana Brey y Jorge Rial: qué dijo

Desde que Mariana Brey se incorporó a Argenzuela, programa que conduce Jorge Rial, el rumor de romance crece a pasos agigantados. En este contexto, Ángel de Brito sumó sorprendentes detalles que alimentan la versión de affaire.

En medio del rumor que afirma que Mariana y Jorge, que aclararon tener solo una excelente relación laboral, estarían saliendo, el conductor de LAM, muy amigo de la panelista, comentó qué pasa entre ella y Rial.

"No son amigos. Se llevan muy bien...". G-plus

"¿Qué opinás de la amistad de Mariana Brey y Jorge Rial?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram. "No son amigos. Se llevan muy bien...", sentenció Ángel, deslizando que hay algo más que una amistad entre ambos.

MARIANA BREY SE ENOJÓ CON FLOR DE LA VE POR NO HABER QUERIDO DAR UNA NOTA

Cuando volvieron al piso, Mariana apuntó contra Florencia por su actitud con el movilero.

"¿Pero Florencia de la V no se dedica a lo mismo que nosotros? Me llama la atención que se suba a un auto, nos dé la nuca y se vaya así... Florencia, fuiste panelista, ahora sos conductora, te dedicaste al teatro en Carlos Paz...".

"Aflojá un poco, no podés subirte al auto así, sin dar una nota. Me parece que es una actitud que, a ella en lo personal siendo la conductora de hoy un programa de espectáculos, atrasa. No podés hacer eso", sentenció, enojadísima.