Siempre dispuesta a decir lo que piensa, Mimi Alvarado habló sin filtro del rumor de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Si bien hoy por hoy se muestran de vez en cuando juntos en redes sociales, semanas atrás se habrían distanciado. Aunque, especialmente él, lo niega.

“Siempre le digo a Marcelo que si es feliz es respetable y perfecto, pero no creo que haya habido una discusión, sino una malinterpretación con Milett, quizás pasó algo que una no se siente cómoda pero limamos las asperezas. Está todo bien con ella, pero no es alguien que me quite el sueño porque no es alguien que tenga un vínculo como con otras exparejas de Marcelo”, aclaró Mimi en Mitre Live sobre su relación actual con la actriz.

“Pasó algo en el reality. Se habló de crisis entre Marcelo y Milett y lo que puedo decir es que cuando el río suena agua trae”, sentenció”.

Sobre la supuesta crisis de pareja entre Marcelo y Milett, la novia de El Tirri lanzó una frase que desliza que algo habría ocurrido entre ambos. “No tengo la autorización y firmamos un papel por el reality, entonces no puedo hablar pero a Milett le encanta trabajar en Argentina y veo que está muy enamorada, pasó algo en el reality. Se habló de crisis entre Marcelo y Milett y lo que puedo decir es que cuando el río suena agua trae”, sentenció, picante, en diálogo con Juan Etchegoyen.

MIMI COMPARÓ A MILETT CON OTRAS EXPAREJAS DE MARCELO

Mimi contó que no tiene relación con Milett como sí con otras exparejas de Marcelo.

“Tengo una buena relación con Milett, pero es una persona que no conozco tanto, no tengo tanto vínculo y yo pasé en 18 años con Marcelo donde conocí a diferentes parejas, vi nacer a Lolo y he pasado por mucha cosa”, cerró, sincera.