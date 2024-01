En el último programa de Bailando 2023, Pampita no pudo evitar las lágrimas. La jurado se conmovió con el cierre del certamen de Marcelo Tinelli y, luego de que Intrusos la captó a los besos y mimos con Roberto García Moritán, destacó el fundamental rol que él tiene en su vida.

“Me espera que llego tardísimo, come conmigo a veces súper tarde para vernos un ratito a pesar de que él se levanta tempranísimo”.

“Es un día que me emociono porque me ayuda tanto. Me espera que llego tardísimo, come conmigo a veces súper tarde para vernos un ratito a pesar de que él se levanta tempranísimo”, reveló, sobre los gestos que el empresario tiene.

“Sin su apoyo no podría hacer este trabajo y, además, la libertad que me da para agarrar proyectos como este”, destacó, con los ojos vidriosos sobre el actual ministro de desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires.

Foto: Captura de TV

PAMPITA CONTÓ EN LA FINAL DE BAILANDO 2023 CÓMO LA APOYA ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La animadora destacó el pilar que es Moritán en la familia que formaron. “Nunca pone un ‘pero’, nunca opina a pesar de que sabe que todas las noches no estoy en casa y me consume un montón de horas de trabajo”, dijo, sobre sus múltiples labores.

“Valoro un montón que me deje disfrutar de lo que amo hacer, que es estar en la tele”, siguió.

“Me gusta que mis hijos vean a donde viene mamá todos los días. Son súper fans del programa y lo disfrutan desde casa”, concluyó.