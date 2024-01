Rodrigo Lussich contó en Socios del Espectáculo el problema que está atravesando con su expareja, Juan Pablo Kildoff. Todo empezó cuando en el programa debatían si “se puede ser amigo de un ex” y entonces reveló qué pasó.

“Decí que querés ver a Amanda”, le dijo Adrián Pallares, con ánimos de insistir para que lo cuente públicamente y el conductor contestó: “A la perrita la extraño, es de él”.

“A mí Juampi no me dirige la palabra hace años... uno a veces les habla a los ex y no te contestan”, dijo sobre cómo están las cosas actualmente y sobre la mascota agregó: “Se entiende que él no me quiere dirigir la palabra. Me gustaría verla”.

“Pero vos no habías terminado tan mal...”, le recordó Paula Varela y él analizó: “No, pero bueno qué va a ser... él está en otra relación y...”. El nuevo debe ser celoso”, reflexionó Mariana Brey picante.

RODRIGO LUSSICH CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A JAVIER CERIANI

Tras confesar que tuvieron un romance fugaz, Rodrigo Lussich contó en el programa de eltrece cómo conoció a Javier Ceriani: “Yo era un joven muy inexperto todavía”.

“Hacía mis primeras armas en el mundo gay, empezaba mis primeras salidas y romances. Vivía en Pilar, venía desde ahí solo porque en mi familia nadie sabía”, detalló.

Así, Lussich siguió: “En una noche de salida nos conocimos en un boliche, él era actor aquí en la ciudad y tenía de nombre artístico Lucas Montana. Fue una cosa de una noche”.