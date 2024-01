Adrián Pallares y Rodrigo Lussich conformaron una dupla inigualable en lo referente a química en la TV como se puede ver a diario en Socios del espectáculo, pero en el inicio, el uruguayo hizo un oscuro vaticinio sobre su amistad con su coequiper y este lo recordó en una entrevista.

Adrián estuvo este sábado en Entre nos y le contó a Tomi Dente que si bien no se siente “hermano” de Rodrigo sí lo considera un verdadero “amigo” y “hermano astral” porque cumplen años el mismo día.

“Que sea mi amigo y mi compañero de ruta en el trabajo es suficiente. Nos queremos así y nos entendemos un montón”, explicó Adrián. “Esto se ha dado de ser amigos, de tener un vínculo muy fuerte desde… No digo desde el minuto uno porque él me dijo el primer día ‘Vos y yo nunca, pero nunca, vamos a ser amigos’”, reveló.

Leé más:

El reencuentro de Marcela Tauro, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: pase de facturas y jugosas revelaciones

POR QUÉ RODRIGO LUSSICH LE HIZO UN OSCURO VATICINIO A PALLARES SOBRE SU AMISTAD

Ante la incredulidad de Dente, Pallares le contó que “así empieza su espectáculo” teatral, con el que hacen giras los fines de semana. “Fue en Los profesionales (El Nueve) a las dos semanas de laburar juntos. Él dijo que yo hablaba mucho y él estaba todo el día al lado de Viviana Canosa, que todavía lo gasto por eso”, agregó Pallares.

“Yo era el nuevo todavía, porque me iba de ahí y todavía era administrador de teatros en esa época”, recordó Pallares, mientras Dente le preguntaba qué le dijo a Lussich. “Yo le digo a la gente ‘Yo no quería ser su amigo, pero era mi primer trabajo importante en TV, él era mi compañero, me acerqué y me dijo ‘Vos y yo nunca…’”, contó el conductor.

“El remate lo contamos en nuestro espectáculo teatral. Ahí vamos para atrás y contamos cómo nos conocimos. Y durante doce años no trabajamos juntos, y seguramente en un tiempo dejaremos de trabajar juntos públicamente” anunció Adrián, que contó que la dupla se reencontró en 2020 en Intrusos y de ahí pasó a eltrece.

Leé más:

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron letales con la China Suárez: “Tenemos que aguantar su cara de culo”