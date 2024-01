María Becerra reveló en un vivo en Instagram todos los retoques estéticos que se hizo luego de que sus seguidores se lo preguntaran. “¿Quién te hizo la carita?”, le preguntaron y ella contestó: “Un cirujano, ¿quién más podría hacerlo?”.

“Igual, yo no tengo operaciones estéticas que haya tenido que entrar a un quirófano, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla”, aclaró entonces la cantante.

Luego, la artista detalló: “Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico, no me puse botox. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir”.

María Becerra

EL RITUAL DE MARÍA BECERRA CONTRA LAS MALAS ENERGÍAS

Pablo Motos, el conductor del programa español El Hormiguero, le preguntó a María Becerra en su visita al estudio de televisión si tenía rituales contra las mala energías, ella le contestó sincera que sí y dio detalles.

María Becerra durante un show.

“Sé que también tenés como un ritual contra la mala energía y te lavás las manos con sal”, le dijo y ella afirmó: “¿De dónde salió eso? Sí. A veces. No antes de salir a los shows”.

“Después de algún día en el que vi a mucha gente o estuve en contacto con muchas personas. Más allá de los fans. Hay mucha energía dando vuelta y yo creo mucho. Entonces, hago esa limpieza energética y me pongo sal”, cerró.