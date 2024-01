Después de una edición de Pasaplatos, el restaurante a pura adrenalina, nervios y el talento de los participantes para crear increíbles platos, Carina Zampini se emocionó en el último programa que consagró a Gregory como el gran campeón después de competir con Jesy.

“Quiero tomarme un momento nada más para agradecer al canal, Pablo Codevilla, Coco Fernández, Adrián Suar por darnos esta oportunidad de hacer, disfrutar y experimentar este programa hermoso que logramos hacer entre todos”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Gracias a cada una de las personas con las que yo me crucé haciendo este programa porque, más allá de que no es sencillo, pasamos a hacer una competencia de cocina en vivo por primera vez en la televisión argentina”, agregó.

“Tuve el placer, el disfrute de cruzarme con todas personas hermosas, y con eso me quedo”, cerró, antes de dar a conocer el nombre del ganador que se ganó la llave para ser socio del restaurante.

CARINA ZAMPINI LE PUSO LOS PUNTOS A GABRIEL OLIVERI

Lo que comenzó como un ida y vuelta cariñoso entre Carina Zampini y los comensales que fueron a Pasaplatos, el restaurante (el ciclo que conduce por eltrece) terminó en un tenso momento entre la conductora y Gabriel Oliveri.

Todo comenzó cuando dos de las invitadas piropearon a la presentadora: “Sos muy dulce. Tenés algo que no se aprende. Personalmente, sos más linda. Ya te lo habrán dicho”, atinaron a decir en vivo.

Tras escucharlas, Oliveri tomó la palabra: “Lo que dicen ustedes, Carina quiere que se lo digan los hombres. Pero bueno, no tiene suerte. Está solita, ¿no?”, indagó Gabriel. Y Carina respondió, firme: “Que esté solita no significa que no me digan esas cosas”.