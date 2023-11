Lo que comenzó como un ida y vuelta cariñoso entre Carina Zampini y los comensales que fueron a Pasaplatos, el restaurante (el ciclo que conduce por eltrece) terminó en un tenso momento entre la conductora y Gabriel Oliveri.

Todo comenzó cuando dos de las invitadas piropearon a la presentadora: “Sos muy dulce. Tenés algo que no se aprende. Personalmente, sos más linda. Ya te lo habrán dicho”, atinaron a decir en vivo.

Tras escucharlas, Oliveri tomó la palabra: “Lo que dicen ustedes, Carina quiere que se lo digan los hombres. Pero bueno, no tiene suerte. Está solita, ¿no?”, indagó Gabriel. Y Carina respondió, firme: “Que esté solita no significa que no me digan esas cosas”.

¡Qué momento!

LA JAULA DE LA MODA DEVELÓ EL TIP INFALIBLE DE CARINA ZAMPINI PARA ESTAR SIEMPRE ESPLÉNDIDA EN PASAPLATOS

En La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) Horacio Cabak y Fabián Medina Flores, junto a los invitados de siempre dan un paneo general sobre los looks de los famosos. Y en esta oportunidad, le tocó a Carina Zampini estar en la lupa del ciclo.

Carina, que desde abril pasado conduce Pasaplatos, y posteriormente Pasaplatos famosos en las tardes de eltrece, fue objeto de estudio por parte de los expertos de La jaula de la moda, que dieron con el tip de la actriz para lucir siempre espléndida.

“Vamos a develar la información de la conductora que todos los días se viste monocromática, que todos los días juega con los colores”, dijo Cabak, mientras Medina Flores la comparaba con “una caja de lápices”.

“Arrancó con el lila, y así como está un día de lila, al otro día está chocolate. Cuando agarra azul levanta, pero el mostaza medio naranja no es un color para las rubias”, cerró Horacio, mientras circulaban las fotos y videos de la conductora en acción.