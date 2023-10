Carina Zampini lleva adelante la impecable conducción de Pasaplatos, el restaurante de lune a viernes a las 14.30 por eltrece, donde tres grupos de participantes compiten entre sí para cumplir con las exigencias de los comensales de turno.

Sin embargo, y pese a su habilidad, los aspirantes quedan muchas veces expuestos a sus propios errores, como ocurrió este martes cuando a Sandra e Isaías les tocó en suerte preparar el sándwich de milanesa de pollo más largo con cebolla caramelizada, manteca de queso azul, lechuga morada y panceta crocante.

Una comensal de Pasaplatos, el restaurante se llevó una desagradable sorpresa (Foto: captura TV eltrece)

Los participantes llegaron a cumplir con la preparación del plato en el tiempo establecido, aunque en cierto momento recibieron ayuda del jefe de cocina, Roberto Ottini, que manipuló la preparación sin las medidas de higiene como pañuelo en la cabeza o guantes.

Ya con los platos sobre la mesa Gabriel Oliveri fue controlando que los mismos cumplan con las expectativas de los comensales, que criticaron la caramelización de la cebolla, o que estuviera armado a las apuradas.

Leé más:

La jaula de la moda develó el tip infalible de Carina Zampini para estar espléndida en Pasaplatos Famosos

UNA COMENSAL DE PASAPLATOS, EL RESTAURANTE SE LLEVÓ UNA TREMENDA SORPRESA AL PROBAR UN SANDWICH

Sin embargo, tras la llegada de Carina Zampini, una de las comensales de la mesa número 2, Patricia, dejó ver una tremenda falencia en la preparación de sándwich. “Y lo abriste para ver qué cosa... Porque me querés mostrar algo”, consultó la conductora.

“La cebolla está cruda, no está caramelizada...”, dijo Patricia, que señaló hacia un costado del plato donde había separado un cabello humano (no una cerda de pincel como sugirió OIiveri, siempre dispuesto) que encontró en el pan.

“¿Esto estaba adentro del sandwich?”, preguntó Zampini en una primer ainstancia y luego afirmó: “Esto estaba adentro del sandwich y es inadmisible”, mientras lo mostraba a la cámara para que lo tome en primer plano.

“Yo llego a ir a un lugar y me llega un pelo en un plato así cómo viene te lo devuelvo. Esto no debe pasar”, señaló la conductora. “Teniendo en cuenta ese pelo que tiene tu preparación, que no tendría que haber estado y para mí es algo grave, ¿cómo estaba este sandwich?”, quiso saber, y Patricia le otorgó un “1″.

Leé más:

La dura crítica de La jaula de la moda sobre el peinado de Carina Zampini: “Señora, no haga esto en su casa”