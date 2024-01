Esta semana, Flor Vigna pasó por Intrusos y volvió a referirse al rol paterno de Luciano Castro, luego de que Sabrina Rojas hiciera público un episodio puntal con su ex, vinculado a la ausencia del actor en el cumpleaños de su hijo Fausto.

“En la nota dije lo buena madre que era Sabri y lo buen padre que es Lucho. Traté de no meterme. Sí me parece injusto que lo traten de mal padre porque él da la vida por sus hijos”, dijo la cantante.

“Si yo me tuve que correr del trato con los nenes fue por el bien de los nenes. Yo sé que habían sufrido cuando se fue el Tucu”, dijo Vigna.

Acto seguido, Vigna explicó por qué no ve tan seguido a Esperanza y Fausto Castro, y lanzó un picante bocadillo sobre la separación de Rojas y Tucu López. “Si yo me tuve que correr del trato con los nenes fue por el bien de los nenes. Yo sé que habían sufrido cuando se fue el Tucu”, disparó Flor, y con ese comentario incomodó a Rojas.

LA RESPUESTA DE SABRINA ROJAS A FLOR VIGNA

Al día siguiente de las declaraciones de Flor Vigna en Intrusos, Pablo Layus fue por la palabra de Sabrina Rojas, quien respondió a todo tratando de evitar la polémica con la pareja de Luciano Castro.

“Esto parece una pelea de mujeres y no es una pelea de mujeres. Yo tuve un problema con el papá de mis hijos y ahí quedó”, expuso la actriz, seria.

“No tengo ganas de ponerme a desmentir, o lo que sea, porque todo se tergiversa de tal manera que parece una pelea de dos mujeres y el hombre, poderoso, queda en silencio”, continuó Sabrina.

“A Flor le podría contestar muchas cosas. Entró el Tucu en el tema. El Tucu, aún separados, ve a mis hijos”.

“No es una pelea de mujeres. No me voy a pelear con Flor. Parece que nos estuviéramos peleando por Castro y nada más lejos”, agregó, picante con Luciano.

SABRINA ROJAS, SOBRE LA POCA RELACIÓN DE FLOR VIGNA CON SUS HIJOS

“Yo sé cómo son las cosas y dije que no opinemos de lo que no sabemos porque (ella) no está. Le podría contestar muchas cosas. Entró el Tucu en el tema. El Tucu, aún separados, ve a mis hijos”, señaló Rojas.

Sabrina concluyó la nota destacando que Luciano Castro es un buen padre, pero no se privó de darle un palito. “A Luciano no lo acusé de mal padre. Es un papá presente. Yo lo quiero mucho”, apuntó.

“Voy a tener entredichos con él un millón de veces, hasta que seamos viejitos. Tenemos un vínculo de familia que va a ser para siempre. No sé si afortunadamente o lamentablemente, mi vínculo con Luciano va a ser para siempre”, cerró Rojas, irónica y picante con su ex.