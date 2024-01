Desde que decidieron separarse hace dos años y medio, Sabrina Rojas y Luciano Castro se muestran muy unidos, pero la buena onda pareciera haber llegado a su fin: ella le hizo un fuerte reclamo a su ex en Instagram por un tema familiar.

La modelo mostró en Instagram un fragmento de la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap en la que la colombiana reza “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también” y a continuación una postal del cumpleaños del hijo que tuvo con el actor.

“Y así llenos de amor por gente que nos quiere termina en Marla el cumpleaños de mi niño feliz. Gracias amigos por estar siempre y llenarnos de lindos momentos en familia”, escribió Sabrina en otra postal en la que el pequeño Fausto sopla las velitas.

POR QUÉ SABRINA ROJAS SE ENOJÓ CON LUCIANO CASTRO

Maite Peñoñori habló con la modelo y echó un poco de luz en el asunto en LAM. “Ella está haciendo temporada en Carlos Paz y Luciano en Mar del Plata. Era el cumpleaños del hijo y hacía veinte días que Luciano no veía a los chicos por esta logística que tenían los dos”, señaló.

En ese sentido, la panelista contó que Sabrina fue a ver a Castro para llevarle a los chicos, pero el actor ya tenía planes y no los quiso suspender. “Hacía como veinte días que no veía a los chicos, y las fiestas no las había pasado con ellos”, agregó Peñoñori.

“Y lo que enojó un poco a Sabrina es que (ella esperaba que) el lunes, que es el día en que están los dos libres, Luciano pase toda la tarde y la noche con los chicos pero él tenía un asado con amigos surfers, no lo canceló y decidió seguir adelante”, señaló.

“Cuando le pregunté a Sabrina me dijo que no era para tanto porque la parte de la canción de Shakira que puso hablaba de ‘mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también’. Una aclaración que me hizo fue que no tiene nada que ver con los celos de Flor Vigna”, cerró Maite.

