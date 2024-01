“El hecho de haber ganado un casting no les asegura nada”. Con esas palabras Santiago del Moro abrió su descargo frente a los participantes de Gran Hermano 2023 molesto por las actitudes de desgano y “divismo” que vienen manifestando. Hacia el final les terminó dando un tremendo aviso.

“Esto no es un hotel cinco estrellas. Vi a muchos de ustedes quedándose por la máquina, la comida, la producción. Están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar”, lanzó, mientras los concursantes expresaban su sorpresa.

“El tiempo se acaba. Jueguen. Piensen en por qué Gran Hermano los eligió y dijo ‘sos vos’” “Se las doy vuelta. Si ustedes estuvieran en su casa con el control remoto, ¿les divertiría lo que ven de ustedes?”, aseveró, enfático.

Foto: Captura de TV

SANTIAGO DEL MORO SE CANSÓ DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2023 Y LOS CUESTIONÓ AL AIRE

“Me da pena porque después cuando la gente sale de ahí dicen ‘¿cómo no hice esto? ‘¿Cómo no se me ocurrió aquello?’”, señaló el animador.

“La posibilidad que tienen vale oro. No se quejen al pedo de la comida, las máquinas. ¡No es un spa! Es Gran Hermano”, siguió, alertándolos para que sean más proactivos en el juego.

“Es mejor arrepentirse por haber hecho algo que decir ‘no hice una mierda’. Disculpen la expresión”, afirmó, para lanzarles un mensaje que traerá mucha cola. “Se duermen y hay miles esperando. ¡Hagan!”, cerró.