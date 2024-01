Santiago del Moro protagonizó un tremendo blooper en comunicación con los participantes de la casa de Gran Hermano, quienes repudiaron e hicieron comentarios al respecto.

“Carla, la semana próxima vos abandonas la casa, ¿es así?”, le preguntó el conductor a la mujer, quien explicó: “Sí, es así, los motivos los saben todos, cada vez que hablo del tema me emociono”.

Participantes de Gran Hermano 2023.

“Yo sobreestimé mi capacidad de desapego con mis hijos. Pensé que esto iba a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar pero desde el día dos que estoy acá pasan los días y cada vez extraño más”, agregó la participante.

“Me di cuenta que no soy feliz estando tanto tiempo lejos de mis hijos y si no soy feliz no puedo brillar acá, entonces no tiene sentido”, expresó y fue entonces cuando Santiago la confundió con otra compañera: “Isabel...”.

“Carla”, le remarcó ella y los demás jóvenes repudiaron el momento y la situación: “No, no me digas que vuelve Isabel... debe estar hablando mal, por eso pasó esto”.

SANTIAGO DEL MORO EXPLICÓ POR QUÉ CONFUNDIÓ A CARLA CON ISABEL

Tras confundir a Carla con Isabel en Gran Hermano, Santiago del Moro explicó: “Ella también empezó con esto de que se quería ir y justamente la nombré a ella porque en la gala pasada me dijo que se quería ir y yo no le creía”.

“Pero quiero decirte que a vos si te creo desde el primer día que te querés ir y a la producción le dije que no quiero contener más a una mamá que le está pasando un montón de cosas y que se quiere ir”, le dijo a Carla.

Al final, el conductor expresó: “Yo soy papá también y cada uno lleva su paternidad o su maternidad como puede, seguramente pasas mucha culpa de estar ahí. Yo no te quiero retener más, es lo mejor que podés hacer”.