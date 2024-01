Luego de que varios indicios y pistas despertaran los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la cantante rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su presente sentimental.

“Estoy muy bien, estoy soltera”, lanzó Tini en una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que no le dio una nueva oportunidad al amor con futbolista.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, ante las repercusiones por decir que no se cargó una familia por estar con De Paul (en referencia a si fue la tercera en discordia entre él y Camila Homs, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista, cerró, sincera: “Es como que me salió muy natural. Realmente estaba con amigos y me sentó muy cómoda para poder decirlo. Obviamente, hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad de uno, pero me sentí bastante liberada de poder decirlo”

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ DÓNDE VOLVERÍAN A VERSE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL TRAS LA SEPARACIÓN

Desde que le pusieron punto final a su historia de amor, se especuló con la posibilidad de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel le den una nueva oportunidad a la relación. Y si bien hasta ahora no hubo pistas de que retomen su noviazgo, Ángel de Brito contó dónde volvería a verse la expareja.

Fiel usuario a las redes sociales, el conductor de LAM respondió las consultas de sus seguidores. Y una de ellas, fue referente al vínculo entre el futbolista y la cantante: “Tini y De Paul, ¿se van a reencontrar en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?”, indagaron.

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Fabiana Lopez

A lo que el jurado de Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, develó el misterio y deslizó que los exnovios van a estar muy cerca en esta fecha especial: “Sí (en público)”, respondió, contundente.