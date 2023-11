Luego de las repercusiones que despertó el misterioso saludo de Rodrigo de Paul tras derrotar a Brasil por 1 a 0 en el Estadio Maracaná por las eliminatorias para el Mundial 2026, en Mañanísima debatieron sobre si sus palabras estaban dedicadas a Tini Stoessel.

“Quiero agradecerle a una persona que la quiero mucho. Espero que haya visto el partido y esto también es para esa persona”, había dicho el futbolista, despertando los rumores sobre si ese mensaje estaba dirigido a la cantante, con quien se cree le habrían dado una nueva oportunidad al amor.

Tras escucharlo, Majo Martino tomó la palabra en el programa que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 9 por eltrece: “Se le iluminó la cara mientras hablaba”, observó, pícara, ante las cámaras.

Por su parte, Diego Ramos sumó: “Supuestamente, ella está con problemas con sus padres, como que había algún tema con ellos. Entonces, esto era como algo especial, como un guiño especial hacia Tini”.

“Si lo decís públicamente y hablás de alguien especial que no nombrás, claramente estás refiriéndote a alguien que es público”, acotó Estefi Berardi. Y Lucas Bertero cerró: “En el momento en el que Tini y De Paul se ponen de novios, que todavía no había salido todo el divorcio y la separación de bienes con Cami Homs, el papá de Tini la sentó y le dijo que no se metiera ni blanqueara nada hasta que él resolviera todo. Ella también es adulta, pero la familia es medio un clan”.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ DÓNDE VOLVERÍAN A VERSE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL TRAS LA SEPARACIÓN

Desde que le pusieron punto final a su historia de amor, se especuló con la posibilidad de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel le den una nueva oportunidad a la relación. Y si bien hasta ahora no hubo pistas de que retomen su noviazgo, Ángel de Brito contó dónde volvería a verse la expareja.

Fiel usuario a las redes sociales, el conductor de LAM respondió las consultas de sus seguidores. Y una de ellas, fue referente al vínculo entre el futbolista y la cantante: “Tini y De Paul, ¿se van a reencontrar en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?”, indagaron.

A lo que el jurado de Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, develó el misterio y deslizó que los exnovios van a estar muy cerca en esta fecha especial: “Sí (en público)”, respondió, contundente.