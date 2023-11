Diego Topa asistió a Almorzando con Juana y habló a fondo de la crianza de su hija Mitai. Contundente, el animador infantil contó que cuida el contenido que su nena consume tanto en la televisión como en las redes sociales. Por ejemplo, no deja que su nena veo los videoclips de Tini Stoessel.

Topa explicó que si bien existen filtros para determinada edad, a veces se le escapan algunas cosas que le gustaría que su hija no viera. Sin embargo, está atento a que escuche la música de Tini, si quiere, pero que no consuma los videos de esas canciones, ya que cree que no son “apropiados”.

“Hay que estar realmente cerquita... Vos podés ir bloqueando cosas pero tenés que estar atento porque a veces se van por cualquier lado... Es un laburo enorme. A veces, estás a mil y de repente te sorprendés de lo que están viendo y vas a bloquear. TikTok también se va a cualquier lado, no hay regulación”, comenzó contando el animador infantil.

DIEGO TOPA HABLÓ DE TINI STOESSEL

En esta misma línea, habló del Spotify infantil, la app dedicada a que los niños escuchen determinada música, pie que le dio para explicar por qué no deja que su hija consuma los videoclips de Tini Stoessel.

“Me salieron a matar por todos lados, pero yo hablo por los más chiquititos. Lo vuelvo a decir, amo la música de todas las artistas, como de Taylor Swift y Lali Espósito, pero a veces los videoclips para los más chiquititos son… Bueno, no aptos para ellos. A mi hija le encantan un montón de canciones de Tini, las ama, pero no la dejo ver los videos...”, sentenció, clarito.