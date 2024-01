Juana Repetto volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram con un furioso descargo que hizo a través de sus stories. ¿Qué pasó? Se enojó porque le falló una persona que contrato. Furiosa, contó que un empleado no se presentó en su casa para cumplir con la tarea que habían pactado por WhatsApp.

En este contexto, posteó el ida y vuelta con el profesional que, finalmente, no hizo el trabajo. “Claudio, te espero mañana, por favor, no me falles que ya está el agua perfecta; solo falta el barrefondo”, le dice ella en el mensaje. Él le contesta con un pulgar para arriba, en señal de que se presentaría en su domicilio, pero no sucedió.

“Esto fue anoche, adivinen si me falló... Toda la mañana cantando ‘estrenamos pile, estrenamos pile’. Me corre ira por las venas, IRA”, sentenció Juana, muy enojada con el piletero.

JUANA REPETTO LES PIDIÓ AYUDA A SUS SEGUIDORES PARA LIMPIAR SU PISCINA.

Como el profesional no se presentó, Juana les pidió ayuda a sus seguidores de Instagram.

“No tengo barrefondo y no funciona la bomba... No puedo pasar barrefondo sin bomba, ¿o sí? Ayuda”, expresó, con muchas ganas de usar su piscina.