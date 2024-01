En Socios del espectáculo revelaron que el furioso posteo de Sabrina Rojas donde apuntaría contra Luciano Castro sería por su faltazo al cumpleaños de su hijo, Fausto. Sin embargo, Rodrigo Lussich terminó saliendo en defensa del actor.

“A Sabrina le molestó porque el papá organizó un asado con los amigos, un grupo de surfers”, contó Nancy Duré sobre el motivo detrás del enojo de la actriz.

“A ella le molestó que no estuvo en el momento de la torta, el del festejo”, apuntó la periodista, provocando que el conductor del ciclo se muestre en desacuerdo con la actitud de la exvedette.

Los posteos que Sabrina Rojas le dedicó a Luciano Castro en sus redes (Foto: Instagram @rojassasi)

RODRIGO LUSSICH, PICANTE CON SABRINA ROJAS POR SU CHISPAZO CON LUCIANO CASTRO: “UNA ROMPEHUEVOS”

En el ciclo también contaron que Luciano habría pasado el día anterior e incluso ese mismo día con sus hijos, haciendo que el periodista se ponga de su lado.

“El padre estuvo el domingo, que fue el día que cumplió años, todo el día en la playa con el chico. O sea, la madre también es un poco rompehuevos”, se despachó, muy picante.

Pero Paula Varela lo cruzó. “Sabrina claramente lo esperaba porque sino no hubiera subido esta historia. Si Sabrina sube esto es porque ellos habían quedado en que él pasaba, sino ella no lo subía si sabía que no iba a ir”, aseguró.