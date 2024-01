Siempre divertido, Alexander Caniggia filmó a su novia, Melody Luz, producida y la comparó con una famosísima cantante argentina del género urbano. “¿Quién sos? ¿Emilia (Mernes)? ¡Fuaaaaaaaaaaa!”, se lo escucha decir al conductor en el clip que compartió en Instagram.

“Sí, después te canto”, expresó Melody, imitando la particular voz de la novia de Duki. “¿Es Emilia? ¿Sí o no?”, les preguntó el mediático a sus fanáticos, etiquetando tanto a su novia como a la cantante, y abriendo una encuesta para que los usuarios opinaran si se parecen.

En el video, a Melody se la ve luciendo su cabello largo, castaño y con los rulos bien definidos; en ropa interior y con una remera negra que deja al descubierto su abdomen. Lo que más llama la atención es su make up en tonos azules, celestes y blancos. ¿Se parecen?

FUERTE REACCIÓN DE MELODY LUZ AL ESCUCHAR EL REPROCHE DE MARIANA NANNIS EN VIVO

En medio de una nota que le estaban haciendo a Melody Luz en A la tarde, Diego Estéves sorprendió a la invitada con un picante mensaje que le hizo llegar Mariana Nannis y la bailarina le respondió en vivo.

“Melody, tengo un mensaje de Mariana Nannis para vos, que me hace llegar a mí. Me dice que vos estás diciendo que ella tiene que pedir disculpas y ella te replica ‘¿por qué no le pedís disculpas por haber puesto “me gusta” a un comentario de una seguidora que dijo que Mariana era una madre de mier… en Twitter?”, expresó el panelista del programa de América.

Tras escucharlo, la pareja de Alex Caniggia –con quien tiene a su beba, Venezia- se mostró algo incómoda por la situación: “Tendríamos que hablarlo en privado”, comenzó diciendo, seria. Y cerró, firme: “La verdad es que si puse eso no me acuerdo, pero yo no estoy más para mover estas cosas por televisión porque no me interesa”.