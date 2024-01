Lucía Maidana, en confianza con sus compañeras de Gran Hermano 2023, les contó que años atrás sufrió un abuso de parte de un hombre y que por ese motivo sus papás piensan que es lesbiana. Sin embargo, aclaró que antes de haber sido abusada ya había salido con mujeres.

“Fui abusada. Mis papás lo relacionaron mucho con eso. Yo fui abusada por no saber decirle que no a un hombre, fue un hombre que lo conocí una noche y nunca más vi en mi vida, esto lo traté mucho en el psicólogo. Yo ya había estado con mujeres antes de esto”, contó Lucía.

E hizo una aclaración con respecto a su orientación sexual. “Yo estaba con tantos hombres para decir ‘me gustan los hombres, me gustan los hombres’. Me entregaba. Quería estar con ellos para sentir eso”, contó Lucía, que le costó mucho aceptar que le gustan las mujeres.

LUCÍA DE GRAN HERMANO 2023 REVELÓ QUE LA PSICÓLOGA LA TRAICIONÓ

Lucía aclaró que la psicóloga le contó a su familia que sufrió un abuso.

“La psicóloga les contó y yo no recuerdo haberle dado el consentimiento para que lo hiciera”, contó.

Y cerró remarcando que su novia, ante esta situación, le “salvó la vida”.

“Mi novia me salvó la vida. Ella sabe. Fue lo mejor que me pasó. Yo la veo, cómo me trata, es amor. No hay que definir, darle vueltas, es amor”, cerró Lucía, admitiendo que le cuesta mucho relacionarse con los hombres, tanto que cuando llegó a la casa se puso como objetivo llevarse bien con los varones.