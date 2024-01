Luego de haber reaccionado a la confirmación del romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, Nati Jota sorprendió con un llamativo descargo para recibir el 2024 haciendo hincapié en que las personas “tienden a exagerar”. Contundente, explicó su teoría que, según ella, puede aplicarse a cualquier ser humano.

“Mi reflexión del 2024 es que las personas tienden a exagerar para que su historia tenga más sentido. Si yo te digo que nos conocemos como hace 7 años, tal vez te conozco hace 5... A veces, esa exageración es más peña; se conocen hace 5 y medio y te dicen 6...”, reflexionó la conductora de Sería Increíble.

“Las personas tienden a exagerar para que su historia tenga más sentido”.

“Aplica para tiempo, dinero, lo que sea, mucho o poco... Depende hacia qué ángulo vos querés darle el push a tu historia. Son exageraciones inocentes, no es que estás mintiendo, ni lo vas a exagerar a propósito... No cambia absolutamente nada, pero inconscientemente le da el ángulo a tu relato. A mí me pasa lo contrario porque yo quiero ser fiel a la realidad. Que mi historia te impresione lo que te tenga que impresionar, mirá si después vos te sorprendés y yo le puse IVA, no lo siento en el pecho”, cerró, sincera.

QUÉ DIJO NATI JOTA SOBRE LA CONFIRMACIÓN DEL ROMANCE DE NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA

En medio de las fuertes repercusiones que despertaron Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tras confesar al aire en Luzu TV que habían comenzado una nueva historia de amor (después de que los rumores corrieran con fuerza en los últimos días), Nati Jota dijo lo suyo en las redes.

“Mis feliciteishons a Nico y Flor. ¡Ligué un TT (Trending Topic) súper de rebote porque creo que todos sabían que lo que hacíamos al aire era show y chiste!”, comenzó diciendo la influencer en Twitter.

“Es uno de los TT’s más inofensivos que tuve así que tampoco me quejo. ¡Besos y abrazos a todo Luzu que los quiero!”, agregó la expanelista del programa que tiene a Occhiato y Jazmín Peña como figuras principales.

“Y bauticemos al 2/1/24 como el ‘Occhiaminazo’”, cerró, con humor, intentando que la fecha de la confirmación quede plasmada para todos los seguidores de la –ahora- pareja bajo este shippeo.