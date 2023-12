Luego de haber vivenciado su casamiento soñado, Nicole Neumann viajó con su marido, Manu Urcera, con quien espera un hijo, a Estados Unidos para vivir una luna de miel inolvidable. Contentos, ambos comparten en Instagram los momentos más significativos de este viaje de a dos.

En esta oportunidad, Nicole y Manu hicieron eco de su visita a la mansión Versace, decorada con el estilo del famoso diseñador Gianni Versace, donde cenaron y se fotografiaron sonrientes. Además, Nicole incentivó a sus seguidores a que, si tienen la oportunidad, no duden en conocer esta casona que se mantiene original.

“¿Sabías que ahora podés venir a tomar algo y comer en la Mansión Versace? ¡Turisteando ando!”, expresó, al pie de las imágenes en la que compartió los impactantes detalles de la decoración de la casa que más le llamaron la atención. ¡Muy top!

EVA BARGIELA RECONOCIÓ QUE TUVO UN ROMANCE CON MANU URCERA

Notero: -Este año a vos te metieron con Urcera. A Facundo con Nicole. Se dijo que habías tenido un romance…

Eva Bargiela: -Sí, pero pará. Aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar.

Notero: -¿Dónde lo conociste?

Eva: -No sé dónde lo conocí. No me acuerdo. ¿Por qué traés eso acá?