Fiel a su estilo directo e incisivo, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Fernando Dente en La Noche de Mirtha para hacerle una pregunta al hueso, ¡pero antes lo descolocó con su advertencia!

“Te voy a hacer una pregunta espantosa”, le dijo la conductora al actor y conductor, quien tomó con humor la situación y le puso el pecho a la consulta sobre su padre biológico.

Fede Bal, invitado también al programa de la Chiqui, reaccionó con simpatía y chicaneó a Mirtha. “La aclaración es maravillosa… Nosotros sabemos a dónde venimos”, dijo el actor y cosechó la risa de la diva.

LA “ESPANTOSA” PREGUNTA DE MIRTHA LEGRAND A FER DENTE

Mirtha Legrand: -Dente, yo he leído tu vida. Tuviste una vida muy dura. ¿Tus padres se separaron?

Fer Dente: -Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años. Mis hermanos me llevan entre 13 y 10 años...

Mirtha: -Te voy a hacer una pregunta espantosa.

Fer: -Me encanta Mirtha. Pará que tomo un traguito de agua.

Mirtha: -¡Espantosa! Tomen todos un traguito... ¿Es verdad que tu padre es un cura?

Fer: -De espantoso no tiene nada, Mirtha. ¡Peor! Es ex cura. Sí, mi papá biológico era sacerdote.

Mirtha: -Pensé que no te gustaba que te lo pregunte.

Fer: -No, no.

Mirtha: -Yo estudié la vida de todos ustedes y algunas cosas no se pueden ni comentar (bromeó).

Fede Bal: -Mirtha, nosotros sabemos a dónde venimos...

Fer: -Yo te respondo, pero que Fede te cuente después lo del lavarropas. Que no se la lleve de arriba... Mi papá biológico era sacerdote. Tuvo un romance con mi mamá, pero yo me enteré de grande, a los 17 años. A mí me crió Pepe, mi papá de toda la vida.

Mirtha: -¿Quién te lo contó?

Fer: -Mi mamá. Me lo contó dos años antes de morir. No fue porque estaba enferma, ni nada.

Mirtha: -¿Cómo te lo tomaste? Porque es muy fuerte.

Fer: -Me lo tomé bastante bien. En el momento no me shockeó. Tardé un año en retomar el tema.

Mirtha: -¿Le dijiste papá alguna vez?

Fer: -No, no. Lo conocí...