Luego de que Noelia Marzol lo mandara al frente en Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale todos los domingos al mediodía por eltrece, Benjamín Rojas confesó que le gustaría seguir agrandando la familia con Martina Sánchez Acosta, con quien tiene a su pequeña, Rita.

“¿Vos querés agrandar la familia?”, fue la consulta de la conductora después de la bailarina dijera al aire que el actor le confesó antes de que comience el ciclo, sus ganas de tener más hijos.

“Yo tengo a Rita que tiene 4 años y esta semana cumple 5. Le mando un beso”, contó el invitado. Y cerró, entre risas: “No lo descarto. Yo no lo descarto. Habría que preguntarle a Martu, que le mando un beso enorme, que en este momento debe estar poniendo caro. Me va a decir ‘rajá de acá’”.

LA EMOCIONANTE OVACIÓN DE GIMENA ACCARDI Y BENJAMÍN ROJAS A NICOLÁS VÁZQUEZ EN EL TEATRO

Nicolás Vázquez debutó como protagonista de Tootsie en el Teatro Lola Membrives y su pareja, Gimena Accardi, y uno de sus mejores amigos, Benjamín Rojas, se mostraron muy orgullosos de él.

Gimena volvió al teatro para ver a su novio en escena, esta vez junto a Benjamín. Es importante recordar que la pareja se hizo re amiga del actor cuando protagonizaron juntos la obtra teatral “Una semana nada más”, que fue un éxito total.

En este contexto, Gime y Benja se filmaron ovacionando al actor, que salió a saludar a su público tras la función y recibió fuertes aplausos de los espectadores.