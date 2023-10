Benjamín Rojas no solo brilla en el mundo de la actuación, sino también en el de la gastronomía. El artista, junto a su pareja, Martina Sánchez Acosta, abrió en 2021 su local gastronómico del que disfruta estar al frente. Juntos, además de criar a su hija Rita, le dan rienda suelta a este emprendimiento con el que les va bárbaro.

El local de pastelería de la pareja se llama Teodelinesias, abrió en 2021 y está ubicado en City Bell. Contenta, ella explicó que se sumergió en el mundo de la pastelería, su mayor pasión, tras un viaje a Estados Unidos, haciendo hincapié en que comenzó haciéndole galletitas a sus amigas, luego brownies y, más adelante, tortas personalizadas a todo el público.

Además, contó por qué eligió llamar así a su proyecto. “Cuando era chiquita jugaba a ser Teodelina de Carabassa, una modelo que conducía un programa en Utilísima. Y en mis épocas de adolescente tenía Fotolog y otras redes sociales que hoy no deben existir, con un nombre ficticio: Teodelina. Como siempre me gustó hacer manualidades, mis amigos me preguntaban ‘¿qué teodelinesias vas a hacer ahora?’. Y quedó para siempre”, afirmó en diálogo con La Nación.

BENJAMÍN ROJAS ACOMPAÑA A SU PAREJA EN SU PROYECTO DE PASTELERÍA

Antes de cerrar, Martina contó que Benjamín la acompaña de cerca en su emprendimiento.

“Benja desde el principio quiso acompañarme en este proyecto”, expresó sobre el local que hoy por hoy vende tortas, mini pasteles, tartas, budines, muffins, alfajores y scones. También, café para llevar.