Tootsie: la emoción de Nico Vázquez por el estreno y la ovación del público

QUÉ DIJO NICO VÁZQUEZ SOBRE EL ESTRENO DE TOOTSIE

"Ahora sí! Arrancamos y con localidades agotadas! Para mí, el teatro es lo más. Creo en la experiencia de transformar al que está abajo y arriba del escenario. Disfruto cada carcajada, risa, aplauso y emoción como nadie. Hace bien", escribió Nico Vázquez.

El actor prosiguió en su cuenta de Instagram: "Tootsie es una historia muy hermosa, estoy muy feliz y orgulloso de lo que armamos. Es mucha la gente que trabaja desde hace tanto y de manera constante para que la magia suceda. Cuando me llegó este proyecto de la mano de Gustavo Yankelevich (que alguna vez me atreví a soñar), me subí de inmediato y comencé a conectar".

"No tengo dudas que será un antes y después en mi vida. Este personaje vino para transformarme y hacerme crecer en todos los sentidos". G-plus

"Me hace muy feliz producir proyectos donde la gente pueda reírse sin parar y olvidarse por un rato de los problemas. y para que eso funcione, me rodeo de un equipo de excelentes profesionales y mejores personas".

"Ustedes, el público, son el mejor ingrediente para que funcione la pócima. Gracias por tanto amor,fidelidad y llenar las salas. El poder del humor, el poder del amor! Gracias por tanto!" G-plus

"No conozco otra forma de trabajar que no sea en equipo y este es soñado. Todos y cada uno de ellos. Produccion, técnicos, artística y elenco trabajan cada noche para que aparezca la magia y ustedes, el público, son el mejor ingrediente para que funcione la pócima. Gracias por tanto amor,fidelidad y llenar las salas. El poder del humor, el poder del amor! Gracias por tanto!!", cerró.