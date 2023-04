Mirtha Legrand visitó a Nicolás Vázquez en Tootsie: "No te vino Lionel Messi pero vine yo"

Fanática del teatro, Mirtha Legrand no se perdió a Nicolás Vázquez protagonizando Tootsie junto a Julieta Nair Calvo en el Teatro Lola Membrives.

Foto: Gentileza Prensa Tootsie

Agradecidos por la visita de la diva, le acercaron un micrófono para que dijera unas palabras desde su palco, en medio de la función especial que vivenciaron los espectadores.

"Vos sos fantástico, Nico. No te vino Lionel Messi, pero vine yo... Y no pusiste una frase mía, te faltó el ‘mierda, carajo’". G-plus

“No puedo hablar, estoy emocionadísima. Una vez más, se confirma que el éxito no es gratuito, no es porque sí. Están llenando todas las noches y todo el mundo habla de Tootsie. La amamos a Tootsie. Vos sos fantástico, Nico. No te vino Lionel Messi, pero vine yo... Y no pusiste una frase mía, te faltó el ‘mierda, carajo’".

"Muchas gracias, fue una noche inolvidable... ¡Cómo bailan! ¡Cómo cantan! ¡Cómo todo! Son maravillosos", expresó Mirtha, muy tierna y divertida, comparándose con el capitán de la Selección Argentina.

NICOLÁS VÁZQUEZ LE DEDICÓ SIGNIFICATIVAS PALABRAS A MIRTHA LEGRAND

Antes de que la diva dijera unas palabras, Nicolás le agradeció por su presencia en el teatro.

“Yo te admiro muchísimo y te agradezco la visibilidad que nos diste cada vez que fuimos a tu programa. Te quiero mucho, Mirtha", le dijo el actor a la diva desde el escenario, antes de acerarse a regalarle un ramo de flores.