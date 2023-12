Este martes, Marcelo Tinelli protagonizó un ataque de furia contra la producción de Bailando 2023 que derivó en un escándalo y provocó la intervención de la Asociación Argentina de Actores, que emitió un duro comunicado exigiendo un pedido de disculpas.

Todo comenzó durante la presentación de Anabel Sánchez, cuando un grupo de personas se puso a bailar al costado de la pista, en contra de las indicaciones de los directores que les pedían que se muevan para que no queden en la imagen y, por ende, no tengan que pagarles el “bolo”.

Tras el reclamo de Ángel de Brito y Marcelo, un productor explicó el porqué de la bizarra situación, lo que motivó un airado reclamo del conductor. “No entiendo. ¿Nos estamos fundiendo? Estamos todos asustados pidiendo que no entren. Es un tema del sindicato de actores pero como rompen. Me pone muy nervioso, no me lo fumo”, protestó Marcelo.

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES PROTESTÓ TRAS LAS DECLARACIONES DE MARCELO TINELLI

El reclamo de Marcelo a su producción, que incluyó una comparación con la compra de fiambre, motivó a su vez que la Asociación Argentina de Actores publicara un tweet con un comunicado dirigido al conductor y a su productora, LaFlia. “Comunicado: #Bailando2023 Expresiones irrespetuosas de Marcelo Tinelli hacia nuestro sindicato. Disculpas de la productora LaFlia”, se puede leer en un flyes que tiene un link hacia la página de la entidad.

La Asociación Argentina de Actores lanzó un fuerte comunicado contra Marcelo Tinelli (Foto: Twitter / X @actoresprensa) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

QUÉ DICE EL COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES CONTRA MARCELO TINELLI:

Las lamentables expresiones al aire del conductor de «Bailando por un sueño» en relación a los derechos laborales de bailarinas y bailarines que actúan en su programa; el trato peyorativo e irrespetuoso hacia la entidad que los representa y, sobre todo, el intento de vulnerar esos derechos laborales, motivó el reclamo de nuestro sindicato a la productora La Flia

Lo vituperado airadamente por Tinelli en la noche del martes, al comparar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras con «100 ó 110 gramos de mortadela», es nada más y nada menos que nuestro convenio colectivo que protege a esos trabajadores y trabajadoras. Un convenio histórico, conseguido tras mucho tiempo de lucha y defendido por varias generaciones de actrices y actores.

Convenio que no puede desconocer, pues ha regido la actividad en todo el tiempo que él ha desarrollado su tarea como empleador.

No sabemos si es mera casualidad o hay una intencionalidad en la conducta del animador, pero corren peligrosos tiempos de amenazas flexibilizadoras y de desconocimiento de la dignidad de los trabajadores. No son un aporte a la tranquilidad ni a la paz social actitudes como las que denunciamos.

Finalmente, en diálogo con responsables de la productora, se nos aseguró que se respetará el convenio, y bailarinas y bailarines percibirán sus salarios de acuerdo a lo que por ley les corresponde, en relación a la tarea que realizan.

Además, dicha productora nos manifestó un pedido de disculpas por el incidente ocurrido.

Secretaría Gremial

Consejo Integral

Asociación Argentina de Actores y Actrices