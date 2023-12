Las temerarias acusaciones de Jonatan Viale contra Marcelo Tinelli enfurecieron al conductor del Bailando 2023, quien explicó por qué llevará a juicio por calumnias e injurias al periodista sin siquiera considerar conciliar en una mediación.

Es que, en un editorial incendiario sobre el escándalo de Martín Insaurralde, el conductor de + Realidad (La Nación +) lo había vinculado a “un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas, presentadores de la tele, periodistas, políticos corruptos que viven del juego clandestino, la Salada y del narcotráfico”.

En una nota con Socios del Espectáculo, Marcelo dejó fluir su fastidio: “Será un tema que tenga que resolver la Justicia. Es la primera vez que le hago un juicio a alguien, nunca en 40 años de carrera le hice un juicio a alguien y han tenido la más absoluta libertad para decir lo que quieran”.

En ese punto explicitó: “Pasa que hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente. Que lo dirima la Justicia. Yo hice un juicio en el que no tengo ni ganas de mediar”.

Al final, Marcelo Tinelli se refirió a los 60.000 millones de pesos que buscará recibir como resarcimiento de parte de Jonatan Viale, y que a la vez donará a la Casa Garrahan: “Creo que voy a aumentar esa cifra el día del juicio, y ojalá sea condenado él y el grupo periodístico donde trabaja”.

POR QUÉ MARCELO TINELLI NO QUIERE CONCILIAR CON JONATAN VIALE

Más tarde, Marcelo Tinelli se plantó firme al descartar una conciliación con Jonatan Viale.

“Lo que dijo estuvo fuera de lugar y que ni tuvo tupé de llamar para pedir disculpas. Al contrario. Además, se hace el gracioso”, sostuvo.

“Me parece que no da”, agregó.

“No tengo ganas de conciliar, porque la actitud ni está. Dejo el juicio y que lo decida un juez si tengo razón yo, o no. Que lo definamos en un juicio”, desafió Marcelo Tinelli a Jonatan Viale.