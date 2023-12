Por primera vez, Julieta Poggio habló a fondo sobre su fanatismo hacia Emilia Mernes, su ídola desde chica. La actriz de Coqueluche admitió que no puede parar de escuchar el último disco de la artista, mp3, y explicó por qué siente que Emi tiene una canción para cada momento de su vida.

“Les voy a hablar en este momento como la fan que saben que soy. Amo el nuevo álbum de Emi, me siento muy identificada con sus letras y tengo mis momentos para escuchar los temas sin parar, una y otra vez. Pongo Exclusive y Facts cada vez que me maquillo, que me quiero subir el ánimo, o cuando me quiero manijear y poner de buen humor”, reveló Juli.

“Pongo 24 horas, escucho toda la letra y entiendo que un montón de cosas que me pasaron este año, sentimientos nuevos o situaciones donde tuve que aprender de un golpe, son parte y me ayuda a saber que otras personas pasaron por lo mismo o se sintieron así alguna vez, la escucho en mi mood de concentración y valoración de este año”, cerró la bailarina, muy fan de la cantante.

QUÉ DIJO JULIETA POGGIO SOBRE EL SUPUESTO BESO DE MARCOS GINOCCHIO Y COTI ROMERO

A poco de las repercusiones que despertó la noticia sobre el supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio, Julieta Poggio volvió a dejar en claro su postura.

“Con Marcos hablamos de eso. Me dijo lo que ya contó, que no fue así”, lanzó Poggio -en una nota que dio para Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América- asegurando que no cree que ese episodio haya sucedido.

Por otro lado, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló que le extendió la invitación a Coti para que vaya a verla a Coqueluche, la obra de José María Muscari que la tiene como figura: “La invité y creo que puede llegar a venir”.

“Todos mis amigos (de Gran Hermano) me vinieron a ver. Vino Daniela Celis, La Tora, Nacho, El Primo y Romi”, continuó. Y, por último, ante la consulta si cree que los dichos de la participante de Bailando 2023 puede dañar la imagen de Marcos, Julieta cerró, firme: “¿Cómo lo va a perjudicar? ¡Obvio que no! El que quiera creer en su palabra, cree en él”.