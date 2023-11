Las dificultades que el Pollo Álvarez supo superar durante la entrega de premios Martín Fierro Latino fueron admitidas por el conductor, pero no serían nada en comparación al mal momento que Yanina Latorre aseguró que habría pasado al retirarse del hotel de Miami.

“Retuvieron al Pollo, no lo dejaban ir, porque esta gente no aparecía y no pagaba”, enfatizó la periodista en Argenzuela.

Indignada, exclamó: “Es una grasada. Primero por el Pollo y el mal momento de que te retengan en el lobby de un hotel porque la organización no pagó tu cuarto”.

El incómodo hecho que sufrió Pollo Álvarez sucedió “en el hotel Lenox, que es de una amiga de Pampita”, según Yanina Latorre.

LA VERSIÓN DE MARIANA BREY SOBRE EL PROBLEMA DEL POLLO ÁLVAREZ EN MIAMI

Entonces, Mariana Brey precisó: “El arreglo según me contaban el último día que estuve en Estados Unidos era que Analía Castellano, la dueña, había arreglado dar las habitaciones a Pampita, el Pollo Álvarez, Zaira Nara y Robertito Funes, a cambio de tener una participación. Era como una especie de canje”.

“No se pudo cumplir con eso. Ella no pudo tener las dos o tres notas que le habían prometido en la alfombra roja para promocionar su lugar”, siguió.

“Luego, entregar un premio arriba del escenario, que era a La Jaula de la Moda. Ella no subió a entregarlo y nunca pudieron hacerle la nota por el desorden en el escenario. ¿Cuál era el beneficio para ella de hospedar gratis a los conductores? Ninguno”.

“Como no le cumplieron, quiso que le paguen”, cerró Mariana Brey sobre el escándalo en los premios Martín Fierro Latino que habrían tenido al Pollo Álvarez como daño colateral.