En el julio del 2020, en lo más fuerte del aislamiento por covid decretado por el presidente Alberto Fernández, a Pampita se le ocurrió sumar a su panel a Charlotte Caniggia, pero la experiencia fue mínima debido a un fuerte cruce con Yanina Latorre en vivo.

En esa oportunidad, Yanina menospreció el trabajo de Charlotte y se burló sobre su nivel de cultura general, lo que provocó la furia de la joven. “Yanina Latorre me cae re mal. Me parece que es una vieja que está reloca de la cabeza”, le dijo a Pampita.

Charlotte Caniggia destrozó a Yanina Latorre (Foto: captura América)

“La gente vieja no quiere gente nueva en la tele. Ese es el tema. Yo no quiero pelearme con nadie, pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces. Ella es remala onda desde hace años con mi madre, entonces se la agarra conmigo”, agregó.

EL SINCERICIDIO DE CHARLOTTE CANIGGIA SOBRE MARIANA NANNIS

Este miércoles, Charlotte Caniggia volvió a Bailando 2023, donde Marcelo Tinelli le pidió su opinión sobre cada uno de los participantes del ciclo, y mencionó, entre varios nombres, el de Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre.

“Lola... bueno, hay que quererla por la mamá, ¿viste?. La mamá es una conchu...”, lanzó. “Es una conchu..., mafiosa. Es como meterte con More Rial”, agregó Charlotte, en medio de las risas y exclamaciones de los presentes.

Yanina Latorre habló de Charlotte Caniggia.

“¿Qué tiene que ver More Rial acá?”, le preguntó Marcelo. “No, tenemos que ser amigas. A Lola la amamos, divina”, ironizó Caniggia, pasando por alto una respuesta concreta. “Yanina es amiga, muy amiga”, acotó Tinelli, a lo que la participante respondió: “Qué amigas raras tenés vos, ¿no?”.

