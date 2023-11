Siempre muy cariñosa con su familia, ni bien Julieta Nair Calvo aterrizó en Punta Cana, compartió en Instagram las fotos más tiernas disfrutando de la playa con su pareja, Andrés Rolando, y su hijito, el pequeño Valentino.

“Con mi equipo en el paraíso”, expresó Juli, junto a cariñosos emojis, al pie de las fotos que los muestran a orillas del mar, riendo a carcajadas y mimándose con ternura, abrazados por las aguas cristalinas, el sol radiante y la arena clarita, típica de las playas caribeñas.

Además, Juli compartió parte de su cita con Andrés. A la noche, fueron a tomar un trago a la barra de su exclusivo hotel. Muy enamorada del padre de su hijo, compartió las fotos más lindas y divertidas de él junto a un montón de emojis de corazones. ¡A full!

JULIETA NAIR CALVO Y FER DENTE CONFESARON QUE AL PRINCIPIO NO SE BANCABAN

Julieta Nair Calvo visitó Noche al Dente y allí, junto a Fer Dente, sorprendieron con una confesión: según ellos, cuando se conocieron, ninguno de los dos se bancaba al otro.

“Eso es cierto. Al principio, no había piel”, reconoció Julieta. “Nos conocimos en la primera obra que hicimos juntos que fue Depertar de primavera, éramos muy pequeños. Yo te vi en el primer ensayo en el kiosko y vos para mí eras el de High School Musical y no me animé a saludarte...”.

“Ahí dije: ‘Ay, no se’. Te sentí como medio distante y no me animé a saludarte. Fue como raro y después en el ensayo... fue como que no éramos amigos. No pegamos onda”, relató la artista.